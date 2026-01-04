Român de 18 ani, printre victimele incendiului din Crans Montana. Anunţul MAE

Un român de 18 ani se numără printre victimele incendiului de la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Autoritățile locale au identificat, în total, încă 16 victime în urma tragediei din noaptea de Revelion.

Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia, potrivit BBC.

Totodată, poliția elvețiană a identificat corpurile a încă 16 victime ale incendiului de la barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana. Cea mai tânără victimă era o fată elvețiană de 14 ani, iar nouă dintre victime aveau sub 18 ani. Grupul era format din persoane de mai multe naționalități, printre care elvețiană, italiană, turcă și franceză, au transmis autoritățile.