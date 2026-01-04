1.8 C
Craiova
duminică, 4 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentRomân de 18 ani, printre victimele incendiului din Crans Montana. Anunţul MAE

Român de 18 ani, printre victimele incendiului din Crans Montana. Anunţul MAE

De Maria CERNĂTESCU
Român de 18 ani, printre victimele incendiului din Crans Montana. Anunţul MAE - Profimedia
Român de 18 ani, printre victimele incendiului din Crans Montana. Anunţul MAE - Profimedia

Un român de 18 ani se numără printre victimele incendiului de la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Autoritățile locale au identificat, în total, încă 16 victime în urma tragediei din noaptea de Revelion.

Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia, potrivit BBC.

Totodată, poliția elvețiană a identificat corpurile a încă 16 victime ale incendiului de la barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana. Cea mai tânără victimă era o fată elvețiană de 14 ani, iar nouă dintre victime aveau sub 18 ani. Grupul era format din persoane de mai multe naționalități, printre care elvețiană, italiană, turcă și franceză, au transmis autoritățile.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA