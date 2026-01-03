4.5 C
Craiova
sâmbătă, 3 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Două persoane și-au pierdut viața în Mexic după un cutremur de magnitudinea 6,5

(VIDEO) Două persoane și-au pierdut viața în Mexic după un cutremur de magnitudinea 6,5

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a lovit vineri sudul și centrul Mexicului, având epicentrul lângă orașul turistic Acapulco, în apropiere de San Marcos, statul Guerrero. Zona a înregistrat pagube moderate.

O femeie de 50 de ani a murit în Guerrero, iar un bărbat de 60 de ani și-a pierdut viața în Mexico City, unde alte 12 persoane au fost rănite. Autoritățile inspectează clădiri și locuințe pentru a evalua riscul de prăbușire, potrivit BBC.

Pagube și replici seismice

După cutremur, drumurile și spitalele din Mexico City au fost afectate, iar în statul Guerrero s-au produs alunecări de teren pe autostrăzi. Serviciul seismologic mexican a înregistrat până la prânz 420 de replici.

Președinta Claudia Sheinbaum a transmis locuitorilor să acționeze cu calm, în timp ce Sistemul de Alertă Seismică Mexican a avertizat cetățenii. Locuitorii și turiștii din Mexico City și Acapulco au ieșit pe străzi imediat după alarmă.

Context seismologic

Mexicul se află într-una dintre cele mai active zone seismice din lume, la intersecția a patru plăci tectonice. Sistemul seismic de alertă a fost instalat după cutremurul devastator din 1985, care a provocat peste 10.000 de victime, iar un cutremur din 2017 de 7,1 grade a ucis peste 200 de oameni în Mexico City.

Citește și: Poliția Mehedinți monitorizează traficul în contextul atenționării meteorologice Cod galben

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

00:00:26

(VIDEO) Cod galben în Vâlcea: Poliția avertizează asupra condițiilor...

În contextul avertizării meteorologice de tip cod galben emisă...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA