(VIDEO) Două persoane și-au pierdut viața în Mexic după un cutremur de magnitudinea 6,5

Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a lovit vineri sudul și centrul Mexicului, având epicentrul lângă orașul turistic Acapulco, în apropiere de San Marcos, statul Guerrero. Zona a înregistrat pagube moderate.

O femeie de 50 de ani a murit în Guerrero, iar un bărbat de 60 de ani și-a pierdut viața în Mexico City, unde alte 12 persoane au fost rănite. Autoritățile inspectează clădiri și locuințe pentru a evalua riscul de prăbușire, potrivit BBC.

Pagube și replici seismice

După cutremur, drumurile și spitalele din Mexico City au fost afectate, iar în statul Guerrero s-au produs alunecări de teren pe autostrăzi. Serviciul seismologic mexican a înregistrat până la prânz 420 de replici.

Președinta Claudia Sheinbaum a transmis locuitorilor să acționeze cu calm, în timp ce Sistemul de Alertă Seismică Mexican a avertizat cetățenii. Locuitorii și turiștii din Mexico City și Acapulco au ieșit pe străzi imediat după alarmă.

Context seismologic

Mexicul se află într-una dintre cele mai active zone seismice din lume, la intersecția a patru plăci tectonice. Sistemul seismic de alertă a fost instalat după cutremurul devastator din 1985, care a provocat peste 10.000 de victime, iar un cutremur din 2017 de 7,1 grade a ucis peste 200 de oameni în Mexico City.

