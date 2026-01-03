4.5 C
Craiova
sâmbătă, 3 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljTentativă de furt la Dăbuleni. Bunicii unui tânăr au fost ținta hoților

Tentativă de furt la Dăbuleni. Bunicii unui tânăr au fost ținta hoților

De Mariana BUTNARIU
Tentativă de furt la Dăbuleni
Tentativă de furt la Dăbuleni

Polițiștii din Dăbuleni au fost sesizați, aseară, de un tânăr de 22 de ani, din comuna Călărași, despre faptul că persoane necunoscute ar fi încercat să pătrundă în locuința bunicilor săi pentru a sustrage bunuri.

La fața locului, polițiștii au identificat bunicii tânărului – o femeie de 73 de ani și un bărbat de 75 de ani. Aceștia au declarat că mai multe persoane necunoscute au încercat să fure obiecte din locuință, dar au plecat rapid.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru tentativă de furt. Cercetările continuă pentru identificarea persoanelor implicate și luarea măsurilor legale.

Citește și: Venezuela acuză SUA de „agresiune imperialistă” după presupuse lovituri aeriene ordonate de Trump

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA