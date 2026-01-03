Tentativă de furt la Dăbuleni. Bunicii unui tânăr au fost ținta hoților

Polițiștii din Dăbuleni au fost sesizați, aseară, de un tânăr de 22 de ani, din comuna Călărași, despre faptul că persoane necunoscute ar fi încercat să pătrundă în locuința bunicilor săi pentru a sustrage bunuri.

La fața locului, polițiștii au identificat bunicii tânărului – o femeie de 73 de ani și un bărbat de 75 de ani. Aceștia au declarat că mai multe persoane necunoscute au încercat să fure obiecte din locuință, dar au plecat rapid.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru tentativă de furt. Cercetările continuă pentru identificarea persoanelor implicate și luarea măsurilor legale.

