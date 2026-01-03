Accident rutier pe DJ 678, în Vâlcea: patru persoane rănite după coliziunea a două autoturisme

Polițiștii Biroului Rutier Vâlcea au intervenit azi noapte la un accident rutier pe DJ 678, pe raza localității Galicea. Un tânăr de 20 de ani, din Glăvile, conducea un autoturism fără a adapta viteza la condițiile de drum și a pătruns pe sensul opus.

Coliziune între două autoturisme

Autoturismul condus de tânărul de 20 de ani a intrat în coliziune cu un alt vehicul, condus de un bărbat de 47 de ani din București. În urma impactului, conducătorul auto de 47 de ani și trei pasageri din același autoturism au fost răniți. Victimele au transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, potrivit IPJ Vâlcea. Cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili toate cauzele și circumstanțele producerii accidentului.

