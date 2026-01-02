1.7 C
Știri de ultima orăEvenimentO persoană a murit într-un incendiu izbucnit la o casă de pe strada Traian Vuia, zona Valea Fetii

O persoană a murit într-un incendiu izbucnit la o casă de pe strada Traian Vuia, zona Valea Fetii

De Maria CERNĂTESCU

O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu. Focul a izbucnit, în această după-amiază, la o locuință pe strada Traian Vuia, în zona Balta Fetii din Craiova.

În această după-amiază, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalat un incendiu la o locuință situată în municipiul Craiova, pe strada Traian Vuia, în zona Balta Fetiței, existând suspiciunea surprinderii unei victime în interior și pericol de propagare la construcțiile învecinate.
La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Craiova, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o autospecială SMURD.
Echipajele ajunse la locul intervenției au localizat rapid incendiul, fiind eliminat pericolul de propagare. Din nefericire, în interiorul locuinței a fost identificată o persoană decedată, a anunțat ISU Dolj.

