Un tânăr şi-a dat foc după ce s-a îmbătat de ziua lui

De Daniela Moise

Un tânăr dintr-o localitate din Vaslui a turnat benzină pe el şi şi-a dat foc, chiar de ziua lui. Gestul a avut loc pe fondul consumului de alcool, iar tânărul este în stare gravă, cu arsuri pe aproape o treime din corp.

Incidentul a avut loc în localitatea vasluiană Pochidia. Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui au anunţat că au fost solicitaţi să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat de 26 de ani, victima a unei autoincendieri. 

„La o primă evaluare prezintă arsuri de gradul II şi III pe aproximativ 30% suprafaţă corporală”, au precizat reprezentanţii SAJ Vaslui.

În primă fază, rănitul a fost transportat de o ambulanţă la Spitalul din Bârlad, medicii de la această unitate solicitând transferul. Luni seară, el este transferat cu o ambulanţă cu medic la SJU Slatina. 

Surse medicale au precizat, pentru News.ro, că tânărul şi-a dat foc chiar de ziua lui, turnând benzină pe el şi incendiindu-se în curtea locuinţei, gestul fiind făcut pe fondul consumului de alcool. 

Părinţii bărbatului, cu care acesta locuieşte, l-au văzut pe geam şi au stins flăcările cu un furtun, chemând ambulanţa. 

Tânărul are arsuri grave pe partea superioară a corpului.

