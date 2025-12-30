Reguli mai stricte pentru comercializarea citricelor în magazinele din România

Deputatul neafiliat Lucian Nicolae Andrușcă a depus la Parlament un proiect de lege privind transparența și informarea corectă a consumatorilor în procesul de comercializare a citricelor destinate consumului uman.

„Prezenta lege reglementează obligațiile privind informarea corectă a consumatorilor, prezentarea la vânzare și comercializarea citricelor destinate consumului uman pe teritoriul României. Comercializarea citricelor destinate consumului uman se realizează cu respectarea standardelor de comercializare stabilite prin legislația Uniunii Europene, în special Regulamentul (UE) nr. 543/2011. Prezenta lege nu aduce atingere standardelor de comercializare stabilite la nivelul Uniunii Europene și reglementează exclusiv obligațiile de informare și prezentare a produselor la punctul de vânzare către consumatorul final”, se arată în proiect.

În privința obligațiilor de etichetare, inițiativa legislativă precizează că „citricelor care nu îndeplinesc standardele de calibru sau calitate corespunzătoare categoriei 1 li se aplică o etichetare distinctă, clară și vizibilă, care va cuprinde în mod obligatoriu: a) categoria reală de calitate; b) calibrul sau dimensiunea; c) mențiunea «produs sub standardul comercial uzual»”.

Este interzisă schimbarea destinației comerciale a citricelor

Comercializarea citricelor fără respectarea obligațiilor de etichetare este interzisă.

„Citricelor care nu îndeplinesc standardele de calibru sau calitate pentru categoria 1 le este interzisă expunerea la același raft sau în aceeași zonă comercială cu produsele încadrate la categoria 1 sau Extra. Aceste produse se expun în spații delimitate și semnalizate distinct, astfel încât consumatorul să poată face o alegere informată.

Este interzisă schimbarea destinației comerciale a citricelor care au fost introduse pe teritoriul României cu destinația inițială de procesare, utilizare industrială sau alte utilizări non-alimentare, în scopul comercializării acestora pentru consum uman. Respectarea dispozițiilor prezentei legi revine în mod solidar importatorului și comerciantului care pune produsul la dispoziția consumatorului final. Comerciantul nu se poate exonera de răspundere dacă invocă documentele sau declarațiile furnizorului”, mai prevede proiectul.

Cine se va ocupa de controlul respectării prevederilor legii

Controlul respectării prevederilor legii ar urma să fie asigurat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei, raportată la cifra de afaceri, următoarele fapte: comercializarea citricelor sub standard ca produse de calitate superioară, nerespectarea obligațiilor de etichetare, nerespectarea obligației de separare la raft, reclasificarea nelegală a destinației produselor. În cazul repetării contravențiilor, se poate dispune suspendarea temporară a activității de comercializare a fructelor”, mai prevede acest proiect care se află în dezbatere publică.

