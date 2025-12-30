Romsilva face audit pentru îmbunătățirea structurii organizaționale

Romsilva a atribuit, în urma unei licitații, un contract de audit organizațional în valoare de 924.000 de lei, fără TVA, asocierii Rovner&Moore – Public Research, demersul vizând creșterea eficienței operaționale și optimizarea structurii instituției, pe fondul controverselor recente legate de bonusurile acordate la pensionare.

În luna februarie a acestui an, instituția a fost subiect în presă din cauza bonusurilor acordate foștilor directori la momentul pensionării. Estimat la 1,325 milioane de lei, fără TVA, pe o perioadă de 5 luni de la data atribuirii, contractul a fost semnat pentru 924.000 lei, fără TVA, conform datelor Profit.ro.

„Analiza urmărește să sprijine RNR – Romsilva în atingerea unui nivel mai ridicat de eficiență in conformitate cu reglementările specifice domeniului de activitate. Obiectivele specifice includ optimizarea proceselor interne prin identificarea activităților cheie și reducerea ineficiențelor, astfel încât să crească productivitatea și să se reducă riscurile operaționale. De asemenea, este necesară o gestionare mai eficientă a resurselor financiare, umane și materiale, asigurându-se utilizarea lor optimă pentru maximizarea performanței și reducerea costurilor inutile“, scrie în caietul de sarcini al licitației.

Care este scopul auditului

În urma auditului se dorește îmbunătățirea structurii organizaționale.

„Prestatorul va analiza misiunea și viziunea actuale ale RNP – Romsilva corespunzător obiectivelor ecologice, economice și sociale pe care trebuie să le îndeplinească pădurile. Se va efectua o analiză contextuală a misiunii și viziunii, raportată la impactul social, impactul economic și impactul de mediu.

Vor fi realizate comparații cu bunele practici ale altor entități similare din UE pentru a identifica standarde și abordări relevante. Se vor elabora propuneri pentru actualizarea misiunii și viziunii, astfel încât acestea să reflecte obiectivele de sustenabilitate, eficiență și protecție a pădurilor“, mai scrie în documentație.

Cu un buget de 3,6 miliarde de lei în 2024, Romsilva se află sub autoritatea Ministerului Mediului și are ca scop gestionarea unitară a fondului forestier proprietate publică.

