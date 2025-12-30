Trei români, printre turiștii blocaţi pe munte în urma accidetului telecabinei din Italia

Printre cei aproximativ 100 de turiști care au rămas blocaţi pe munte în urma accidentului telecabinei Monte Moro din staţiunea Macugnaga se află trei români.

Acccidentul produs marți s-a soldat cu rănirea a două persoane, după ce telecabina care urca s-a lovit de un zid la sosire, având viteză mare. Răniții au fost evacuați cu elicopterul, întrucât telecabina nu a mai putut fi folosită, potrivit antena3.ro.

Ceilalți aproximativ 100 de turiști au fost nevoiți să aștepte mai multe ore la 2.800 de metri altitudine, până ce autoritățile au reușit să-i coboare, tot cu elicopterul.

Cei trei români au fost, la rândul lor, salvați de pe munte și se află în stare bună, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, citată de Agerpres.

„Pe parcursul ultimelor ore am ţinut legătura cu Consulatul General al României la Torino, care s-a autosesizat şi s-a aflat în legătură cu autorităţile italiene. Acestea au intervenit la faţa locului pentru evacuarea celor aproximativ 100 de persoane rămase blocate în telecabine şi avem veşti bune: cei trei cetăţeni români, despre care avem cunoştinţă, aflaţi în telecabină, au fost evacuaţi şi sunt într-o stare bună”, a scris şefa diplomaţiei române pe Facebook.

