Tânăr din Dolj, reținut după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice

Un tânăr de 30 de ani, din comuna Cârna, județul Dolj, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului Rutier Craiova. El este cercetat pentru infracțiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 decembrie. Polițiștii din Melinești l-au depistat pe tânăr în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice din comuna Șimnicu de Sus. Oamenii legii i-au adus la cunoștință că urmează să fie testat cu aparatele din dotare, însă acesta a părăsit locul controlului.

Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, care s-a încheiat pe bulevardul Dacia, în municipiul Craiova. Aici, șoferul a intrat în coliziune cu un autoturism parcat și, în încercarea de a scăpa, a acroșat portiera dreaptă a autospecialei de poliție.

Bărbatul a fost imobilizat și testat cu aparatele etilotest și drugtest, rezultatul indicând o concentrație de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, precum și un rezultat pozitiv privind posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Ulterior, tânărului i s-a adus la cunoștință că va fi condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, însă acesta a refuzat. În baza probelor administrate și sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Astăzi, tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru dispunerea unei măsuri preventive.

