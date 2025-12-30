Român arestat la Paris, după ce a atacat cu un ciocan doi pasageri la metrou

Un român în vârstă de 26 de ani a încercat, luni, să jefuiască o pasageră, la staţia Temple, din centrul capitalei franceze. Ulterior, el a atacat-o pe fată și pe un alt pasager cu un ciocan, potrivit AFP, care citează surse poliţieneşti şi de la parchet.

Luni, în jurul orei locale 13:00, la staţia Temple, din centrul capitalei franceze, suspectul a încercat să jefuiască o pasageră, care nu s-a lăsat intimidată, a explicat sursa din poliţie. Bărbatul, care era înarmat cu un ciocan, a lovit-o în faţă după ce ea a refuzat să-i dea toate bunurile personale, a explicat parchetul, potrivit News.ro.

Victima a fost uşor rănită la arcada sprâncenelor şi a fost declarată inaptă de muncă pentru o perioadă de opt zile.

Cu câteva momente înainte să o lovească pe fată, analiza înregistrărilor camerelor de supraveghere a arătat că bărbatul a comis un alt act de agresiune împotriva unui minor în vârstă de 17 ani, pasager la metrou.

Bărbatul, născut în iulie 1999 în România, era în stare de ebrietate

La sosirea poliţiştilor, suspectul a ieşit din tren şi a aruncat ciocanul pe jos. Suspectul, născut în iulie 1999 în România, era în stare de ebrietate, a precizat Parchetul.

Bărbatul a fost arestat, iar în cazul său a fost deschisă o anchetă pentru tentativă de omor.

Pe 26 decembrie, tot pe linia 3 a metroului parizian, trei femei fuseseră uşor rănite cu un cuţit de un bărbat de 25 de ani, care a fost ulterior arestat în Val-d’Oise.

Citeşte şi: Reorganizarea ANCOM a fost suspendată de Curtea de Apel București