Reorganizarea ANCOM a fost suspendată de Curtea de Apel București

Reorganizarea ANCOM cerută de către Ilie Bolojan și care ar fi trebuit să fie pusă în practică de la întâi ianuarie nu va mai avea loc. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză sindicatului care apără dreptul salariaților din cadrul ANCOM. Decizia instanței poate fi atacată în termen de cinci zile, potrivit digi24.ro.

Conform deciziei CAB din 30 decembrie, aflată pe portalul instanţelor, reclamanţii (peste 300, conform portalului justiţiei), „reprezentaţi convenţional printr-o casă de avocatură şi sindicat, au câştigat suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond a următoarelor decizii emise de Preşedintele ANCOM:

*Decizia 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM;

*Decizia 679/16.12.2025 prin care se stabileşte şi se aprobă procedura de selecţie a personalului ANCOM în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025;

*Decizia 680/16.12.2025 prin care se aprobă reorganizarea ANCOM, respectiv organigrama şi statul de funcţii aplicabile la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026, suspendarea întregii proceduri de reorganizare ANCOM, a termenelor de preaviz şi a deciziilor individuale de concediere ce vor fi emise, ca o consecinţă a suspendării executării deciziilor 678/16.12.2025, 679/16.12.2025, 680/16.12.2025.

