Doi bărbați reținuți la Râmnicu Vâlcea după ce au făcut scandal

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea au fost sesizați, aseară, prin 112 de un bărbat, care a reclamat faptul că la domiciliul său are loc un scandal. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că la poarta imobilului apelantului, unde se aflau părinții acestuia, s-au prezentat doi bărbați, în vârstă de 28 și 50 de ani.

Unul dintre aceștia ar fi adresat amenințări cu acte de violență tatălui apelantului, reproșându-i faptul că fiul acestuia i-ar fi distrus parbrizul autoturismului personal.

Ordin de protecție încălcat

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că ambii bărbați au încălcat ordinul de protecție emis de Judecătoria Râmnicu Vâlcea la data de 19 decembrie 2025, ordin aflat în vigoare pentru o perioadă de două luni.

Reținere pentru 24 de ore

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunile de amenințare și încălcarea ordinului de protecție. Ulterior, polițiștii au dispus reținerea celor doi bărbați pentru 24 de ore.

Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Cercetările sunt continuate de polițiști sub coordonarea procurorului competent, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

