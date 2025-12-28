Accident cu ATV-uri în zona Rânca–Novaci: două persoane rănite

Un eveniment rutier soldat cu victime a avut loc ieri, pe DN 67, în zona turistică montană Rânca–Novaci. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați prin apel la 112 și s-au deplasat de urgență la fața locului.

Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că un tânăr de 21 de ani, din comuna Bărbătești, aflat la volanul unui ATV, ar fi intrat în coliziune cu un alt ATV, condus de un alt tânăr de 21 de ani, din localitatea Aninoasa, în momentul în care a schimbat direcția de mers spre stânga.

În urma impactului, a fost rănit conducătorul primului ATV, precum și o pasageră aflată pe același vehicul. Ambele victime au fost transportate la Spitalul Orașului Novaci, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Cei doi conducători de ATV au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ccercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

