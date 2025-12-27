0.5 C
Craiova
sâmbătă, 27 decembrie, 2025
Șase răniți după ce două autoturisme s-au ciocnit

De Daniela Moise

Şase persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, produs sâmbătă noapte, în municipiul Târgu Mureş.

Pompierii militari au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier produs în municipiul Târgu Mureş, pe strada Barajului, în care au fost implicate două autoturisme, a amunţat sâmbătă noaptea ISU Mureş.

„În urma accidentului rutier, au fost evaluate medical şase victime: una încadrată în cod roşu, două în cod galben şi trei în cod verde”, precizează sursa citată.

Victimele au fost transportate la UPU SMURD Târgu Mureş pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate.

La faţa locului au acţionat pompierii militari cu o autospecială de intervenţie, trei ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş.

