Craiova
vineri, 26 decembrie, 2025
Catastrofă pe muntele Kilimanjaro! Un elicopter s-a prăbușit de la peste 4.000 de metri altitudine

De Tiberiu Cocora

Catastrofă pe muntele Kilimanjaro. Un elicopter cu cinci persoane la bord s-a prăbuşit la peste patru mii de metri altitudine.

Din păcate, nimeni nu a supravieţuit accidentului. Printre victime se numără şi doi turişti cehi. Cauza tragediei nu este încă cunoscută. Uniunea Europeană a inclus în vară toate companiile aeriene din Tanzania pe lista celor cu risc ridicat.

În urmă cu trei ani, un avion s-a prăbuşit în Lacul Victoria, cel mai mare lac din Africa, ucigând 19 persoane. În 1999, 12 persoane, dintre care zece turişti americani, au murit într-un accident aviatic în nordul Tanzaniei, în timp ce efectuau un zbor între Parcul Naţional Serengeti şi aeroportul Kilimanjaro.

Munte emblematic, al cărui vârf înzăpezit este cunoscut în întreaga lume, supranumit „acoperişul Africii” (5.895 metri), Kilimanjaro şi zona din jurul său sunt clasificate ca parc naţional, înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. Cu o suprafaţă totală de peste 750 de kilometri pătraţi, parcul adăposteşte un ecosistem remarcabil, cu o floră bogată şi o faună compusă din elefanţi, bivoli şi antilope.

