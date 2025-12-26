0.1 C
Craiova
vineri, 26 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentȘapte persoane, implicate într-un accident rutier! O victimă, inconștientă și incarcerată

Șapte persoane, implicate într-un accident rutier! O victimă, inconștientă și incarcerată

De Tiberiu Cocora

Şapte persoane au fost implicate, vineri, într-un accident rutier în judeţul Constanţa după ce două maşini s-au ciocnit. Una din victime este inconştientă şi încarcerată.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri şi elicopterul SMURD.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că pompierii au fost sesizați, vineri, despre producerea unui accident rutier între două autoturisme, pe DN 2A, la intersecția cu DJ 223.

În evenimentul rutier au fost implicate șapte persoane, iar una dintre acestea era inconștientă și încarcerată.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, autospeciala de transport victime multiple, două echipaje SMURD, o ambulanță a Serviciului Județean și elicopterul SMURD.

Citește și:

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA