Vâlcea: Incendiu puternic la o casă din localitatea Roșiile. Pompierii caută o posibilă victimă

Pompierii militari vâlceni au intervenit de urgență, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Roșiile. Apelul la 112 a indicat posibilitatea ca în locuință să se afle o persoană în vârstă.L

a fața locului au fost mobilizate forțe din cadrul Stației de Pompieri Grădiștea, care au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, a fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

Zona în care s-a produs incendiul este izolată și greu accesibilă, motiv pentru care echipajele operative au fost nevoite să parcurgă pedestru ultimele sute de metri până la locul intervenției.

Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că locuința, o casă bătrânească, a fost afectată de incendiu în proporție de aproximativ 80%. Flăcările au provocat pagube majore, iar structura casei a fost grav compromisă.

Operațiuni de căutare-salvare, în desfășurare

Având în vedere informațiile inițiale privind posibilitatea ca o persoană să se fi aflat în interior, salvatorii au început imediat operațiunile de căutare-salvare. Misiunea este în continuare în dinamică, iar autoritățile urmează să stabilească dacă există victime și cauza izbucnirii incendiului.

Citește și: (VIDEO) Catherine, Prințesa de Wales, și Prințesa Charlotte, duet emoționant de pian la slujba de colinde de Crăciun