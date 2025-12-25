-1.6 C
Intervenție contracronometru în ziua de Crăciun: o femeie a căzut într-o fântână!

Intervenție contracronometru în ziua de Crăciun: o femeie a căzut într-o fântână!

De Tiberiu Cocora

O femeie din județul Vaslui a căzut într-o fântănă de 15 metri adâncime în prima zi de Crăciun. Salvatorii ISU au reușit să o scoată la suprafață în siguranță.

ISU Vaslui a fost solicitat joi să intervină pentru scoaterea unei femei căzute într-o fântână din satul Banca. Femeia nu a ajuns până la apă, rămânând blocată în fântâna cu diametrul de 80 de cm şi cu adâncimea de 15 metri, notează Antena3CNN.

„Persoană (femeie) căzută într-o fântână (caracteristici fântână: confecţionată din tuburi cu diametru ce cca 80 cm, cu adâncimea de aproximativ 15 metri)”, a transmis ISU Vaslui.

Conform sursei citate, femeia era conştientă şi comunica. Ea nu a căzut în apă, fiind blocată în interior.

