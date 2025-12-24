-0.5 C
Craiova
joi, 25 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentDepistat în trafic fără permis, băut și sub influența substanțelor psihoactive

Depistat în trafic fără permis, băut și sub influența substanțelor psihoactive

De Maria CERNĂTESCU

Un bărbat cu permisul suspendat a fost prins, miercuri, la volan, de poliţiştii din Mehedinţi, cu o alcoolemie 0.62 mg/ l alcool în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în urma testării cu aparatul Drugtest, au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a substanţelor psihoactive.

Astăzi, 24 decembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Șimian au depistat, în trafic, pe DN 6, în localitatea Șimian, un tânăr de 29 de ani , care conducea un autoturism având exercitarea dreptului de a conduce vehicule, suspendată.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat 0,62 mg/l alcool în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.De asemenea, în urma testării cu aparatul Drugtest au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.Mostrele biologice au fost înaintate IML, urmând ca în funcție de rezultat să se propună măsurile legale.În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul inspectoratului.Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA