Depistat în trafic fără permis, băut și sub influența substanțelor psihoactive

Astăzi, 24 decembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Șimian au depistat, în trafic, pe DN 6, în localitatea Șimian, un tânăr de 29 de ani , care conducea un autoturism având exercitarea dreptului de a conduce vehicule, suspendată.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat 0,62 mg/l alcool în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.De asemenea, în urma testării cu aparatul Drugtest au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.Mostrele biologice au fost înaintate IML, urmând ca în funcție de rezultat să se propună măsurile legale.În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul inspectoratului.Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.