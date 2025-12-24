Ce au descoperit polițiștii de frontieră în încălțămintea unor ucrainence, oprite la Vama Siret

Polițiștii de frontieră și vameșii de la Siret au descoperit 60.000 de dolari ascunși în încălțămintea a două ucrainence care încercau să intre în România.

„Ieri, 23 decembrie a.c., în jurul orei 18:00, la intrarea în ţară prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-au prezentat, deplasându-se pe jos, două femei cu cetăţenie ucraineană, în vârstă de 43, respectiv 52 de ani. În urma unei suspiciuni justificate, echipa mixtă formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali a efectuat un control amănunţit asupra celor două persoane. În timpul verificărilor, a fost descoperită suma totală de 60.000 de dolari americani, ascunsă în încălţămintea acestora”, anunţă miercuri Poliţia de Frontieră.

Cele două femei aveau asupra lor câte 30.000 de dolari americani fiecare, sume care nu au fost declarate conform prevederilor legale privind introducerea în ţară a numerarului în valută sau în monedă naţională.

„În conformitate cu procedurile legale, întreaga sumă a fost reţinută pentru continuarea cercetărilor, iar persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional de către Biroul Vamal Siret, fiecare primind o amendă în valoare de 4.000 de lei”, precizează Poliţia de Frontieră.

Poliţiştii de Frontieră reamintesc că introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă şi poate atrage sancţiuni, inclusiv confiscarea sumelor nedeclarate.

