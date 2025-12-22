Olt: Un mort și patru răniți într-un accident rutier în Corabia

Patru persoane au fost rănite, azi noapte, în jurul orei 03.00,, într-un accident rutier petrecut , pe DN 54, în orașul Corabia, județul Olt.

La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia. Polițiștii au stabilit faptul că un autoturism era condus de către o tânără de 18 ani, din comuna Izbiceni. Din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de pe marginea părții carosabile.

În urma evenimentului rutier, conducătoarea auto și 3 pasageri au necesitat îngrijiri medicale. Victimele au fost transportate la o unitate spitalicească, iar un alt pasager a decedat.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. S-a întocmit dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere corporală din culpă și vătămare corporală din culpă.

