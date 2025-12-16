(VIDEO) Polițiștii doljeni au adus siguranța mai aproape de elevi în cadrul „Școala Altfel”

Elevii din mai multe unități de învățământ din municipiul Craiova au avut parte de o experiență inedită în cadrul Programului Național „Școala Altfel”, fiind vizitați de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

1 de 6

Polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlară, Biroului Rutier, Serviciului Criminalistic, Serviciului Pregătire Profesională, Secției 3 Poliție Craiova, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfășurat activități educative pentru preșcolari și elevi de ciclu primar și gimnazial. Cadrele didactice au fost, de asemenea, implicate activ în sesiuni interactive.

Copiii au participat la discuții despre siguranța personală la școală, pe stradă și acasă, despre regulile de circulație și siguranța rutieră, dar și despre nonviolență și prevenirea bullying-ului. În plus, micii participanți au fost angrenați în jocuri interactive care au recreat activitatea polițiștilor, oferindu-le o perspectivă practică asupra meseriei.

Fascinați de tehnică și metodele polițiștilor

Un punct de atracție pentru tineri a fost prezentarea tehnicii și a echipamentelor folosite de polițiști în misiuni, dar și demonstrațiile cu instrumentele specifice folosite de criminaliști la fața locului. Elevii au putut astfel să înțeleagă cum funcționează activitatea de poliție și cum se realizează cercetările în teren.

Acțiunea a avut ca scop informarea și responsabilizarea elevilor, dar și crearea unei relații de încredere între polițiști și comunitatea școlară, oferindu-le copiilor un exemplu de comportament sigur și responsabil.

Citește și: Tragica dispariție a legendarului regizor Rob Reiner și a soției sale. Fiul cuplului, bănuit de crimă

