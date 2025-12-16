(VIDEO) Cincisprezece marocani, descoperiți ascunși într-un TIR cu materiale feroase, la Calafat

Cincisprezece marocani au fost depistați de polițiștii de frontieră români și bulgari, după ce au încercat să intre ilegal în România, ascunși într-un automarfar care transporta materiale feroase, pe ruta Bulgaria–Cehia.

Incidentul a avut loc marți dimineață, 16 decembrie 2025, în jurul orei 07:25, în parcarea din apropierea stației de taxare Calafat–Vidin. Automarfarul, înmatriculat în Bulgaria, a fost oprit pentru control de către polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu autoritățile de frontieră bulgare.

Control amănunțit în semiremorcă

Vehiculul era condus de un cetățean bulgar, de 52 de ani, iar potrivit documentelor de transport, acesta transporta materiale feroase. În urma unui control amănunțit al semiremorcii, polițiștii au descoperit 15 persoane ascunse, care nu dețineau documente de călătorie valabile și nu îndeplineau condițiile legale de intrare în spațiul Schengen.

Verificările ulterioare au stabilit că toate persoanele depistate sunt cetățeni marocani.

Cercetările, preluate de autoritățile bulgare

Având în vedere competențele teritoriale, cetățenii străini, șoferul automarfarului și mijlocul de transport au fost preluați de autoritățile bulgare, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale.

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au transmis că, împreună cu partenerii instituționali, vor continua acțiunile ferme pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și pentru menținerea siguranței la frontierele României.

Citește și: Olt: Accident rutier pe DN 65, în afara localității Priseaca