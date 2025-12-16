0.6 C
Craiova
marți, 16 decembrie, 2025
Olt: Accident rutier pe DN 65, în afara localității Priseaca

De Mariana BUTNARIU
Șoferul de 31 de ani a suferit leziuni și a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina

Un accident rutier s-a produs azi dimineață, pe Drumul Național 65, în afara localității Priseaca, județul Olt. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apel la 112 cu privire la producerea evenimentului.

La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier Olt, care, din primele verificări, au stabilit că un autoturism condus de un bărbat de 58 de ani, din orașul Scornicești, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, aflat la volanul căruia se afla un tânăr de 31 de ani, din aceeași localitate. Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

În urma impactului, șoferul de 31 de ani a suferit leziuni și a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit pentru vătămare corporală din culpă. Urmează să se să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

