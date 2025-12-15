Un avion JetBlue a evitat coliziunea cu o aeronavă militară americană lângă Venezuela

Un zbor JetBlue care se deplasa din Curaçao spre Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York a fost nevoit să-și oprească ascensiunea pentru a evita o coliziune cu un avion-cisternă al Forțelor Aeriene Americane, vineri, în apropiere de coasta Venezuelei. Pilotul a declarat că aeronava militară i-a intersectat traiectoria de zbor și nu avea transponderul activ.

„Aproape că am avut o coliziune în aer aici”, a spus pilotul JetBlue, conform înregistrărilor conversației sale cu controlul traficului aerian. „Au trecut direct pe traiectoria noastră de zbor… Nu au transponderul pornit, este scandalos.” Pilotul a precizat că aeronava militară se afla la aceeași altitudine și a trecut la o distanță de aproximativ 3–5 kilometri.

Controlorul de trafic aerian a răspuns: „A fost scandalos să avem aeronave neidentificate în spațiul nostru aerian”, potrivit CNN.

JetBlue și autoritățile americane reacționează

Derek Dombrowski, purtător de cuvânt al JetBlue, a declarat: „Am raportat acest incident autorităților federale și vom participa la orice anchetă. Membrii echipajului nostru sunt instruiți cu privire la procedurile adecvate pentru diverse situații de zbor și le mulțumim echipajului nostru pentru raportarea promptă a situației.”

Pentagonul a fost contactat pentru comentarii, însă Forțele Aeriene nu au răspuns imediat solicitării de informații.

Context geopolitic și avertismente pentru spațiul aerian venezuelean

Incidentul survine pe fondul intensificării operațiunilor antitrafic de droguri desfășurate de armata americană în Caraibe, precum și a presiunii crescute asupra guvernului Venezuelei. Luna trecută, Administrația Federală a Aviației (FAA) a emis un avertisment pentru aeronavele americane să fie precaute în spațiul aerian venezuelean din cauza „înrăutățirii situației de securitate și a activității militare intensificate în sau în jurul Venezuelei”.

