Jimmy Lai, magnatul pro-democrație din Hong Kong, găsit vinovat de complicitate cu forțe străine

Jimmy Lai, activist pro-democrație și magnat media, a fost găsit vinovat de complicitate cu forțe străine în temeiul controversatei legi a securității naționale (NSL) a Hong Kong-ului. Bărbatul în vârstă de 78 de ani se află în închisoare din decembrie 2020 și riscă închisoare pe viață, cu sentința așteptată la începutul anului viitor.

Instanța a constatat că Lai a folosit ziarul său, Apple Daily, pentru a face lobby pe lângă guverne străine, încercând să impună sancțiuni împotriva Hong Kong-ului și Chinei. Judecătoarea Esther Toh a subliniat că Lai „nutrea ură” față de Republica Populară Chineză și a invitat SUA „să ajute la căderea guvernului” sub pretextul sprijinirii poporului din Hong Kong.

Reacții oficiale și critici internaționale

Directorul executiv al Hong Kong-ului, John Lee, a salutat verdictul, afirmând că acțiunile lui Lai „au afectat interesele țării și bunăstarea locuitorilor”. În schimb, grupurile pentru drepturile omului au catalogat procesul drept „o farsă judiciară crudă”. Regatul Unit și SUA au cerut de ani de zile eliberarea lui Lai, susținând că acesta a fost vizat pentru exercitarea pașnică a dreptului la libertatea de exprimare.

Un test al independenței judiciare

Pe lângă complicitatea cu forțe străine, Lai a fost găsit vinovat de publicarea de materiale sedițioase prin Apple Daily, conform unei legi din perioada colonială. Ziarul său a devenit un simbol al mișcării pro-democrație, ceea ce a atras atenția Beijingului și a dus la represalii juridice.

Procesul lui Lai este perceput pe scară largă ca un test al independenței sistemului judiciar din Hong Kong. Autoritățile locale insistă că statul de drept este păstrat, însă criticii invocă sute de arestări de protestatari și activiști sub NSL, precum și o rată de condamnare aproape de 100% începând din luna mai a acestui an.

Viața și activitatea lui Jimmy Lai

Născut în China continentală, Lai a fugit la Hong Kong la vârsta de 12 ani și a devenit un om de afaceri de succes, fondând brandul Giordano. Activismul său pro-democrație a început după reprimarea protestelor din Piața Tiananmen din 1989. Pe parcursul carierei, el a promovat prin publicațiile Apple Daily și Next valorile fundamentale ale statului de drept, libertății și democrației.

Sprijin popular și personal pentru Lai

Chiar și acum, Jimmy Lai rămâne o figură respectată în comunitatea din Hong Kong, potrivit BBC. Zeci de persoane au stat la coadă ore întregi pentru a-l susține la instanță înainte de verdict. Familia, prietenii și susținătorii săi au descris verdictul ca fiind dureros, dar spiritul lui Lai ca fiind „în regulă” în ciuda situației dificile.

