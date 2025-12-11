Trafic blocat pe drumul expres Craiova – Piteşti. Un tir încărcat cu sucuri, implicat într-un accident

Trafic blocat pe DEx 12, în Argeș, după ce un tir încărcat cu sucuri a lovit parapetul median și a rămas de-a latul șoselei, oprind complet circulația spre Craiova.

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că traficul este blocat joi dimineață pe DEx 12 Craiova–Pitești, la kilometrul 111, în dreptul localității Cerbu (județul Argeș), după ce un autotren încărcat cu sucuri a lovit parapetul median și a rămas imobilizat pe carosabil.

TIR-ul a rămas blocat pe carosabil după ce a intrat în coliziune cu glisiera. „În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime. Poliţişti Serviciului Rutier Argeş sunt la faţa locului pentru măsuri specifice, de clarificare a împrejurărilor producerii evenimentului rutier, sprijin pentru efectuarea demersurilor în vederea eliberării părţii carosabile şi dirijarea traficului rutier”, au transmis reprezentanţii IPJ Argeş.

Până la degajarea părţii carosabile, traficul rutier pe sensul de deplasare dinspre Piteşti spre Slatina a fost deviat pe DN 65.