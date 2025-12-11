O profesoară de liceu ar fi amenințat elevii că le „taie degetele” cu un briceag

Anchetă la un liceu de elită din Galați după ce o profesoară ar fi amenințat elevii cu un briceag în timpul orelor, spunându-le că „le taie degetele” dacă nu sunt cuminți.

Incidentul, care a speriat un copil până în punctul de a refuza să mai meargă la școală, a dus la suspendarea imediată a cadrului didactic și la deschiderea unei anchete penale pentru purtare abuzivă și port de obiecte periculoase. Autoritățile verifică acum circumstanțele, în timp ce școala și Inspectoratul Școlar dau asigurări că orele vor continua în condiții normale, arată publicația Viața Liberă.

Copilul a refuzat să mai meargă la școală

Pe 20 noiembrie, unul dintre elevii de la liceul respectiv le-a povestit părinților că doamna profesoară le-a zis că le va tăia degetele dacă nu sunt cuminți, cu un briceag pe care l-ar avea în geantă. Speriat, copilul a refuzat să mai meargă la școală, fiind transferat apoi la o altă unitate școlară din oraș, arată sursa citată.

Polițiștii au deschis o anchetă

Polițiștii au deschis o anchetă, profesoara fiind cercetată pentru purtare abuzivă și pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

„Conducerea liceului a procedat conform legii în vigoare, iar profesoara în cauză a fost temporar suspendat din funcție, până vom avea un rezultat final. În acel moment, vom aplica și noi legea, în funcție de rezultatul anchetei. Îi asigurăm pe părinți că vom asigura suplinirea la ore a doamnei profesoare, astfel încât actul educațional să se desfășoare normal, iar elevii să poată dobândi cunoștințele necesare”, a declarat Adrian Silivestru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Galați.

Conform surselor publicației citate profesoarea a declarat că avea briceagul la ea doar pentru a-și curăța diverse produse alimentare și că amenințarea a fost doar „o glumă” la adresa elevilor.