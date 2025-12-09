Șofer urmărit și imobilizat de polițiștii din Olt, după ce a refuzat să oprească la semnal. Ulterior, acesta a reclamat că ar fi fost agresat

Polițiștii Serviciului Rutier Olt, aflați ieri în acțiune pe strada Cireașov din Slatina, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism. Conducătorul auto nu purta centura de siguranță și circula fără luminile de întâlnire sau de ceață în funcțiune, încălcând prevederile legale.

Șoferul nu a respectat semnalul și și-a continuat deplasarea. Echipajul a pornit în urmărirea acestuia, solicitând sprijinul altor patrule din zonă.

Interceptarea și imobilizarea bărbatului

Autoturismul a fost interceptat pe strada Textilistului. Potrivit polițiștilor, conducătorul auto nu s-a conformat indicațiilor și somațiilor acestora. S-a procedat la scoaterea sa din vehicul, încătușarea și conducerea la sediul poliției pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale.

În timpul manevrelor de interceptare, șoferul ar fi deschis portiera, lovind autospeciala de poliție și provocând avarierea acesteia.

Sesizare la 112 și dosar penal

Ulterior, bărbatul a sunat la 112, reclamând că ar fi fost agresat de către polițiști. La fața locului a fost direcționat un echipaj medical, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru evaluare.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru infracțiunile de purtare abuzivă și distrugere. Dosarul urmează să fie înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, competent să stabilească situația de fapt și să decidă asupra aspectelor sesizate.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt transmite că orice sesizare privind modul de acțiune al polițiștilor este analizată cu obiectivitate și cu respectarea procedurilor legale.

