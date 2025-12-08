(VIDEO) 20 de microbuze școlare electrice au fost livrate în Dolj. Prima etapă a proiectului european a fost finalizată

Un pas esențial pentru modernizarea transportului școlar din județul Dolj a fost făcut luni, când 20 de microbuze școlare electrice au fost predate oficial primarilor din localități. Evenimentul s-a desfășurat în depoul RAT Craiova și marchează finalizarea primei etape a proiectului finanțat prin PNRR și alte programe complementare.

Noile vehicule sunt destinate exclusiv transportului elevilor din comunele doljene, oferind condiții moderne, sigure și prietenoase cu mediul, în acord cu direcțiile europene privind mobilitatea verde.

O investiție integrată de 35 milioane lei

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a subliniat importanța acestui demers și complexitatea mecanismelor de finanțare. Proiectul totalizează o valoare de 35 de milioane de lei și reunește trei linii distincte de finanțare, fiecare contribuind la extinderea flotei de microbuze școlare electrice.

Declarația președintelui CJ Dolj, Cosmin Vasile: „Avem o zi importantă, pentru că finalizăm un proiect european pe PNRR. Finalizăm un demers prin care microbuze electrice pentru transportul școlar merg către localități, către comune din județul nostru. Am avut o implicare la nivelul Consiliului și pe trei linii de finanțare am depus proiecte și am câștigat proiecte. Sunt proiecte pe PNRR, 25, după care a mai fost încă un demers pe fondul de mediu, încă 25 de microbuze. Am mai avut pe Ministerul Dezvoltării 4 microbuze care au fost și câștigate și livrate celor 4 localități.”

Cele 20 de microbuze livrate reprezintă doar o parte dintr-un lot mai amplu, aflat în curs de implementare. Prin continuarea proiectului, autoritățile județene urmăresc modernizarea completă a transportului școlar și reducerea poluării în mediul rural.

