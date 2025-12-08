(VIDEO) Tânăr reținut pentru amenințare și distrugerea unui autoturism în Craiova

Polițiștii Secției 5 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore un tânăr de 20 de ani, dinmunicipiu, pentru amenințare și distrugere.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 6 noiembrie, în jurul orei 19.30. O femeie de 52 de ani, din Craiova, a sesizat poliția că, în timp ce se afla cu autoturismul pe strada Emil Gârleanu, ar fi fost amenințată de o persoană necunoscută, care i-ar fi provocat și distrugeri asupra mașinii.

Polițiștii au întocmit un dosar penal și au demarat cercetările pentru stabilirea situației de fapt și identificarea agresorului. În urma investigațiilor, tânărul de 20 de ani a fost identificat ca fiind persoana implicată.

În urma unui conflict spontan, bărbatul ar fi amenințat-o pe femeie cu acte de violență și ar fi provocat distrugeri asupra autoturismului. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 3.500 de lei.

Ieri, tânărul a fost condus la sediul poliției pentru audieri. Sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Cercetările continuă, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispusă soluția legală prin unitatea de parchet competentă.

