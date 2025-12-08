Un bărbat care era drogat şi conducea cu 201 kilometri pe oră pe A2, prins de poliţişti

Un bărbat a fost prins de poliţişti rutieri când conducea cu o viteză de 201 kilometri pe oră, pe autostrada A2. Ulterior, aparatul DrugTest şi analizele toxicologice au indicat că el era drogat.

Poliţia Română a anunţat, luni, că poliţiştii Brigăzii Autostrăzi din Poliţia Română au surprins cu aparatul radar, pe autostrada A2, un bărbat care circula cu 201 km/h, depăşind astfel regimul legal de viteză cu 71 km/h.

El a fost sancţionat cu amendă contravenţională, în valoare de 4.050 de lei, precum şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, potrivit news.ro.

Totodată, bărbatul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând posibila prezenţă a unei substanţe psihoactive în organism. Astfel, el a fost dus la o unitate medicală, în vederea prelevării de mostre biologice, prezenţa substanţei psihoactive fiind confirmată de buletinul de analiză toxicologică.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

