Germania: Două tinere care se sărutau într-un tramvai, bătute de un român

Poliția germană a arestat un român de 25 de ani după ce a lovit două tinere care se sărutau într-un tramvai. Incidentul s-a petrecut la Bremen.

Cele două tinere se aflau într-un tramvai de pe linia 8, vineri seara, la scurt timp după ora 23:00, în stația Haferkamp din Bremen. În timp ce mergeau către gara centrală, acestea s-au sărutat, moment care a declanșat furia unui bărbat aflat în apropiere, relatează publicaţia Bild.

Bărbatul, revoltat să vadă cele două fete de 18 și 19 în ipostaze tandre, a început să le agreseze verbal cu insulte homofobe. Altercația verbală dintre cele două părți a continuat până când bărbatul a început să le lovească cu pumnii.

Ambele femei au fost transporate la spital

Tânăra de 18 ani a leșinat, iar românul a continuat să o lovească când aceasta era inconștientă. Mai mulți polițiști aflați într-o gară din apropiere au observat incidentul și au oprit tramvaiul. Ambele femei au fost transporate la spital. Pe numele românului a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală gravă, dar cazul a fost preluat și de o structură responsabilă de investigarea infracțiunilor motivate de ură.

