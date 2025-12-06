(VIDEO) Restricțiile de circulație de pe DN7, în zona Viaductului Cârligul Mic, au fost ridicate

Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea anunță că, începând de astăzi, ora 14.00, au fost ridicate restricțiile de circulație instituite pe DN7, la kilometrul 200–201, în zona Viaductului Cârligul Mic, situată în afara orașului Călimănești.

Aceste restricții au fost introduse la data de 21 noiembrie 2025 pentru desfășurarea lucrărilor de reparație a rosturilor de dilatație. Deși avizul permitea continuarea intervențiilor până la 19 decembrie 2025, lucrările au fost finalizate anticipat, datorită mobilizării sporite a constructorului, după solicitările repetate ale Serviciului Rutier Vâlcea.

Numărul muncitorilor angrenați în proiect a fost suplimentat de la 17 la 30 de lucrători pe zi, ceea ce a permis încheierea rapidă și în condiții de siguranță a intervenției.

În acest moment, traficul pe DN7 se desfășoară normal, în ambele sensuri.

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență sporită și să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic.

