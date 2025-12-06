Bărbat violent din Râmnicu Vâlcea, arestat preventiv după mai multe incidente succesive

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea au intervenit pe 4 și 5 dembrie în mai multe situații grave, generate de comportamentul violent al unui bărbat de 37 de ani din municipiu. Acesta a amenințat și agresat mai multe persoane.

Primul incident a fost sesizat la 4 decembrie, în jurul orei 18:15, prin apel 112. A fost reclamat faptul că un minor ar fi fost amenințat cu un cuțit în zona unui bloc. Polițiștii au stabilit că minorul fusese amenințat de bărbatul de 37 de ani, care ulterior s-a deplasat la locuința familiei acestuia, unde ar fi lovit ușa de acces cu un obiect contondent, provocând distrugeri. Având în vedere riscul iminent, a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Ulterior, în aceeași zi, polițiștii s-au deplasat la domiciliul bărbatului pentru comunicarea ordinului. Acesta prezenta urme de sânge la nivelul feței, iar din locuință se auzea vocea unei persoane care solicita ajutor medical. Polițiștii, împreună cu un echipaj medical și cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pătruns în imobil, unde l-au găsit pe tatăl bărbatului, rănit la nivelul feței și mâinii. Ambele persoane au fost transportate la spital.

A amenințat o persoană într-un magazin

Tot în cursul zilei de 4 decembrie, o altă persoană a sesizat poliția, afirmând că a fost amenințată cu acte de violență de către același bărbat, într-un magazin din municipiu. Și în acest caz s-a constatat un risc iminent, fiind emis al doilea ordin de protecție provizoriu.

Pe baza probatoriului administrat și sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Vâlcea.

Ieri, bărbatul a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, iar ulterior judecătorului de drepturi și libertăți, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt în curs, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru stabilirea completă a situației de fapt și aplicarea măsurilor legale ce se impun.

