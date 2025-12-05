Tânăr arestat după ce şi-a înjunghiat tatăl cu patru cuţite

Un tânăr de 26 de ani este cercetat pentru omor calificat prin cruzimi, după ce şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, după ce între cei doi a izbucnit un scandal. Bărbatul mai în vârstă a reuşit să dezarmeze agresorul iniţial, dar acesta a luat apoi alte trei cuţite din bucătorie şi şi-a lovit tatăl în cap, gât şi piept, informează ȘtirileProTV.

Crima s-a petrecut joi dimineață, în jurul orei 8. Doi vecini au auzit țipetele victimei în vârstă de 54 de ani. Unul dintre vecini a sunat la 112, iar celălalt s-a dus și a bătut la ușa apartamentului din care se auzeau strigătele. A deschis chiar tânărul de 26 de ani care avea hainele pline de sânge și a spus că s-a certat cu tatăl său.

Imediat au sosit polițiștii și medicii de pe ambulanță. Bărbatul a fost reținut chiar acolo la locul faptei. Din păcate, medicii au constatat decesul victimei care fusese înjunghiată de mai multe ori.

Detaliile acestei fapte sunt înfiorătoare. Se pare că victima a încercat inițial să se apere și a reușit chiar să ia cuțitul din mâna fiului său. Acesta însă a mers în bucătărie și a luat alte trei cuțite cu care și-a înjunghiat tatăl. Toate aceste detalii i-au determinat pe anchetatori să încadreze fapta la omor prin cruzime.

Tatăl și fiul locuiau în această formulă de 14 ani de când mama tânărului a murit. Suspectul le-ar fi povestit anchetatorilor că tatăl a fost violent atât cu mama lui cât și cu el, și existau des conflicte între ei.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar vineri procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri.

