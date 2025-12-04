9 C
Craiova
Patru răniți după ce un șofer beat a intrat pe contrasens

De Daniela Moise

Patru persoane au ajuns la spital, miercuri seară, după ce un șofer băut a intrat pe contrasens și a lovit un alt autoturism, pe un drum din Galați.

Un șofer, de 52 de ani, care venea dinspre Tecuci către Bârlad, aproape de Munteni a intrat pe contrasens și a lovit lateral o mașină condusă de un șofer de 57 de ani. În urma impactului, unul dintre autoturise s-a răsturnat.

Două dintre cele patru persoane rănite, o femeie de 52 de ani cu comoție cerebrală și o fetiță de cinci ani cu traumatism cranio-cerebral minor, au fost duse la SJU Galați.

Cei doi șoferi, un bărbat de 57 de ani cu fractură de membru inferior și altul de 52 de ani cu o contuzie de membru inferior, au fost transportați la spitalul din Tecuci.

Șoferul vinovat – în vârstă de 52 de ani – avea o alcoolemie de 1,22 mg per litru în sânge. Polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă.

