Patru victime în urma unui atac sângeros la o sinagogă din Manchester

Un atac sângeros a avut loc, joi, la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation din Manchester, Marea Britanie. Un om a fost înjunghiat, iar alți trei au fost loviți cu mașina intenționat, scrie BBC.

Poliția a fost chemată la ora 09:31 (ora locală) după ce martorii au raportat că un autoturism a intrat intenționat în mai multe persoane și că un bărbat a fost înjunghiat.

La scurt timp, poliția din Greater Manchester a declarat incident major și a activat procedura de urgență PLATO, folosită în caz de atacuri teroriste. La fața locului au fost trimiși ofițeri înarmați.

Potrivit autorităților, la 09:38, aceștia au tras focuri de armă și au împușcat un bărbat, despre care se crede că ar fi atacatorul.

Patru persoane au fost rănite

Serviciile medicale de urgență au ajuns la locul atacului la ora 09:41. Patru persoane au fost rănite, cu traumatisme provocate atât de vehicul, cât și de arme albe. Toate victimele primesc îngrijiri medicale.

Primarul Manchesterului, Andy Burnham, a declarat la BBC Radio Manchester că „se crede” că atacatorul este mort, însă această informație nu a fost deocamdată confirmată oficial. Tot el a precizat că „pericolul imediat pare să fi trecut”.

Poliția le recomandă cetățenilor să evite zona din jurul sinagogii de pe Middleton Road, în cartierul Crumpsall, până la finalizarea intervenției.

