Patru copii şi trei adulţi, răniţi într-un accident provocat de un şofer băut

Un șofer de 25 de ani aflat în stare de ebrietate a pierdut controlul volanului și a intrat cu viteză într-un autoturism condus de o femeie și în care se aflau și cei patru copii ai săi, cu vârste de 16, 12, 10 și 3 ani. Accidentul a avut loc pe DJ 281, în localitatea ieșeană Erbiceni.

Marți, în jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime omenești.

Un tânăr de 25 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 281, în localitatea Erbiceni, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 39 de ani, din municipiul Iași.

Conducătorul auto de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conducătoarea auto a avut rezultat negativ.

În urma impactului au rezultat șapte victime: cei doi conducători auto, un pasager de 22 de ani din autoturismul condus de bărbat și patru copii din autoturismul condus de femeie. Toate cele șapte victime au primit îngrijiri medicale la fața locului și ulterior au fost transportate la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând a se dispune măsuri legale.

Citeşte şi: Doi militari şi-au pierdut viaţa după ce un avion al armatei italiene s-a prăbuşit într-o zonă forestieră