Vâlcea: Acțiune BLITZ pe DN 64: 37 de șoferi amendați în doar o oră

Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier au desfășurat, în data de 29 septembrie 2025, între orele 15:00 – 16:20, o acțiune de tip BLITZ pe DN 64, în zona Râureni.
Scopul principal al activității a fost combaterea excesului de viteză și verificarea legalității circulației autovehiculelor cu postul de conducere situat pe partea dreaptă.
📌 Rezultatele controalelor:
- 37 de sancțiuni contravenționale aplicate;
- 30 pentru nerespectarea regimului legal de viteză;
- 4 pentru conducerea autovehiculelor cu volan pe dreapta în condiții neconforme;
- 2 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 132/2017 (RCA);
- 1 conform Legii nr. 38/2003 (transport în regim taxi/închiriere);
- 4 pentru alte abateri de la normele rutiere.
📌 Măsuri complementare:
- 1 permis de conducere reținut pentru depășirea vitezei legale;
- 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare retrase.
Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în cadrul acțiunii se ridică la aproximativ 18.000 de lei.
