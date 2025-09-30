Vâlcea: Acțiune BLITZ pe DN 64: 37 de șoferi amendați în doar o oră

Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier au desfășurat, în data de 29 septembrie 2025, între orele 15:00 – 16:20, o acțiune de tip BLITZ pe DN 64, în zona Râureni.

Scopul principal al activității a fost combaterea excesului de viteză și verificarea legalității circulației autovehiculelor cu postul de conducere situat pe partea dreaptă.

📌 Rezultatele controalelor:

37 de sancțiuni contravenționale aplicate;

30 pentru nerespectarea regimului legal de viteză;

4 pentru conducerea autovehiculelor cu volan pe dreapta în condiții neconforme;

2 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 132/2017 (RCA);

1 conform Legii nr. 38/2003 (transport în regim taxi/închiriere);

4 pentru alte abateri de la normele rutiere.

📌 Măsuri complementare:

1 permis de conducere reținut pentru depășirea vitezei legale;

2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare retrase.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în cadrul acțiunii se ridică la aproximativ 18.000 de lei.

