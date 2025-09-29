69 de misiuni pentru pompierii vâlceni în ultimele 72 de ore

În perioada 26 septembrie – 29 septembrie, pompierii militari din cadrul ISU „General Magheru” Vâlcea au intervenit în 69 de situații de urgență. Pompierii vâlceni au acționat pentru salvarea de vieți, stingerea incendiilor și gestionarea altor evenimente.

Intervenții medicale

49 de misiuni SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat și transportul persoanelor la unități sanitare;

54 de persoane asistate medical în această perioadă.

Incendii stinse

10 incendii lichidate, dintre care 9 la vegetație uscată. Localități afectate: Drăgășani, Scundu, Mihăești, Drăgoești și Frâncești. Suprafață totală afectată: aproximativ 12 hectare de teren.

Alte situații de urgență

Pompierii au mai acționat în 10 cazuri diverse, între care:

măsuri de siguranță la accidente rutiere;

asigurarea protecției la Raliul Vâlcii și la o procesiune religioasă din Râmnicu Vâlcea;

facilitarea accesului într-o locuință.

Recomandările pompierilor

Având în vedere numărul crescut de incendii de vegetație uscată, ISU Vâlcea face apel la cetățeni și autorități locale:

să manifeste responsabilitate și să prevină izbucnirea incendiilor;

să realizeze fâșii arate în apropierea drumurilor de acces;

să nu arunce țigări nestinse și să nu aprindă intenționat vegetația uscată, acțiune strict interzisă prin lege.

Mobilizare permanentă

Salvatorii vâlceni rămân pregătiți să intervină 24/7, pentru gestionarea rapidă a urgențelor și acordarea primului ajutor persoanelor aflate în dificultate.Informații utile despre comportamentul în situații de urgență pot fi găsite pe platforma fiipregatit.ro.

