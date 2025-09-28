(VIDEO) Olt: Peste 100 de hectare mistuite la Vulpeni

Deși temperaturile din ultimele zile au fost mai scăzute, incendiile de vegetație continuă să se producă frecvent, punând la grea încercare echipajele de pompieri. Aceste misiuni, de lungă durată și solicitante, se manifestă pe suprafețe extinse și necesită ore întregi de intervenție.

Ultimul caz a avut loc noaptea trecută, în localitatea Vulpeni, unde pompierii au luptat cu flăcările timp de aproape 12 ore pentru a limita extinderea incendiului. Rezultatul: peste 100 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de foc.

Autoritățile fac un nou apel către cetățeni să nu utilizeze focul deschis pentru igienizarea terenurilor și să manifeste responsabilitate atunci când curăță resturile vegetale, pentru a preveni astfel de situații care pun în pericol atât mediul, cât și viețile oamenilor.

