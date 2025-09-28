(IVIDEO) 43 de percheziții în București, Olt și Ilfov într-un dosar de droguri și mită

Procurorii DIICOT și polițiștii din București desfășoară, azi, 43 de percheziți într-un dosar de droguri și mită. Perchezițiile se efectueză în București, Olt și Ilfov. Este vizat un grup infracțional implicat în trafic de droguri de risc și de mare risc, luare și dare de mită și divulgarea de informații nepublice.

Peste 50 de mandate de aducere sunt puse în aplicare, iar audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Operațiunea se realizează cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciului Acțiuni Speciale și al jandarmilor din București.

