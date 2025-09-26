Olt: Bărbat din Fălcoiu, reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

Un bărbat de 56 de ani, din comuna Fălcoiu, a fost reținut de polițiștii din Osica de Sus după ce a încălcat ordinul de protecție emis pe numele său.

Polițiștii au fost sesizați în seara zilei de 25 septembrie cu privire la un conflict în familie. Deși femeia implicată, soția sa, nu a dorit să depună plângere, din cauza riscului iminent, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile.

La scurt timp însă, bărbatul a fost găsit din nou la locuința unde se afla și fiica sa de 11 ani, față de care exista deja un ordin de protecție. În consecință, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție.

