Incendiu violent la un depozit din Sectorul 2. Nor de fum toxic deasupra Capitalei

Un incendiu puternic a izbucnit aseară la un depozit situat pe fosta platformă industrială Antrefrig, din zona Pantelimon, Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza degajărilor masive de fum, populația a fost avertizată prin mesaje RO-Alert, autoritățile recomandând evitarea zonei și închiderea geamurilor.

Depozit cu alimente, băuturi și vopseluri, cuprins de flăcări

Alarma s-a dat în jurul orei 20.00, după ce flăcările au cuprins hala în care erau stocate produse alimentare, băuturi și vopseluri. Norul de fum gros și toxic s-a ridicat rapid și s-a extins pe mai mulți kilometri. La aproximativ 100 de metri de incendiul violent se află o benzinărie, ceea ce a amplificat riscurile.

Intervenție cu peste 20 de autospeciale

La fața locului au intervenit echipaje masive ale ISU București-Ilfov:

peste 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă,

autospeciale de intervenție la înălțime,

echipaje de descarcerare,

echipaje medicale SMURD,

autospeciala cu roboți de intervenție,

autospecială de suport logistic pentru înlocuirea buteliilor de oxigen.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat suplimentarea resurselor și a precizat că riscul de extindere către instalațiile cu amoniac este scăzut, acestea fiind protejate permanent de pompieri. „În acest moment nu se vorbește de risc de explozie, iar cele mai apropiate blocuri sunt la 100-150 de metri distanță”, a declarat Arafat.

Impact major asupra calității aerului

Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru Mediu au transmis că incendiul afectează serios calitatea aerului din Capitală. Stațiile de monitorizare au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule PM10 și PM2.5.

La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall, Fântânica și Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic. Din cauza vântului, norul de fum s-a deplasat spre vest, afectând nu doar sectoarele 2, 3, 4 și 5, ci și sectoarele 1 și 6.

Recomandările IGSU pentru populație

evitați zona afectată de incendiu și degajările de fum,

rămâneți în spații închise, cu ferestrele și ușile bine închise,

opriți sistemele de ventilație sau aer condiționat,

protejați nasul și gura cu materiale textile umezite, dacă trebuie să ieșiți afară,

respectați indicațiile autorităților și mesajele RO-Alert.

Persoanele cu probleme respiratorii, copiii și vârstnicii sunt sfătuite să evite pe cât posibil expunerea.