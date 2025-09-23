23.3 C
De Magda Dragu
Un copil de şase ani, mort în cada de la baie 

În timp ce se afla în cada din baie, un copil de şase ani a murit, marţi. Mama acestui a anunţat la 112 că l-ar fi găsit înecat, transmite Agerpres.

Potrivit unei informări transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş, poliţiştii Secţiei 3 Urbane Timişoara au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112, de către o femeie, că într-un imobil de pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timişoara, fiul său de şase ani, s-ar fi înecat în baie.

La faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind declarat decesul minorului. În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că lângă minor, în cadă, se afla şi un uscător de păr, se menţionează în informarea Poliţiei Timiş.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. 

