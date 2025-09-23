Coaliția a decis prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază

Liderii Coaliţiei au decis marţi prelungirea plafonării adaosului comercial până în martie, după discuţiile cu Nicuşor Dan de la Cotroceni.

Liderii coaliției de guvernare s-au înțeles de principiu, în întâlnirea de la Cotroceni, ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, care expiră în octombrie, să continue până în martie 2026, au declarat surse politice, potrivit observator.ro

PSD și UDMR au vrut să fie extinsă până în primăvară, adică până în martie inclusiv, în timp ce PNL și USR au cerut ca prelungirea să fie doar pe 3 luni.

Măsura va fi prelungită până în martie 2026 aşadar

Măsura va fi prelungită până în martie 2026 aşadar, așa cum şi-au dorit, de altfel, social-democrații, care au depus în Parlament și un amendament prin care să fie prelungită această schemă cu trei luni. Tocmai de aceea, din cauza depunerii acestui proiect, au fost și tensiuni între liberali și social-democrați.

Dacă s-ar fi renunțat la această măsură, în doar câteva zile prețurile alimentelor ar fi putut crește în medie cu 5-7%, spun cei din domeniu. Tocmai de aceea au vrut social-democrații să fie prelungită, pentru că avem și o inflație de aproape 10% și își doresc ca românii vulnerabili să fie protejați dacă discutăm despre cele 17 categorii de alimente de bază care intră sub incidența acestei măsuri.

În final, decizia luată de liderii Coaliţiei a fost prelungirea măsurii până la final de an, potrivit surselor Observator. Măsura vine după negocierile de marţi de la Cotroceni.

