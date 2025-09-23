Primar acuzat că a încasat mită de 500.000 lei pentru un contract de drumuri

Procurorii DNA Suceava au dispus plasarea sub control judiciar, pentru 60 de zile, a lui Claudiu Daniel Chelariu, primar al comunei Mihălășeni, județul Botoșani. Acesta este acuzat de luare de mită în formă continuată, în patru acte materiale.

Potrivit anchetatorilor, între aprilie 2024 și 2 aprilie 2025, edilul ar fi pretins, în repetate rânduri, suma de 550.000 de lei de la administratorul unei societăți comerciale, în legătură cu efectuarea plăților aferente unui contract de modernizare a unor drumuri. Din această sumă, primarul ar fi primit 500.000 de lei, prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia sa.

Pe durata controlului judiciar, Chelariu nu are voie să își exercite funcția de primar, să intre în sediul Primăriei Mihălășeni, să comunice cu persoanele menționate în ordonanța procurorilor și nu poate părăsi România fără acordul DNA.

Totodată, procurorii au dispus sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile ale inculpatului, în limita sumei de 500.000 de lei, pentru recuperarea prejudiciului.

DNA precizează că, în cazul în care va încălca obligațiile impuse, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

