Doi români arestați în Grecia pentru spionaj. Fotografiaseră o bază navală

Doi români arestați în Grecia pentru spionaj. Fotografiaseră o bază navală

De Mariana BUTNARIU
Doi români arestaţi pentru suspiciune de spionaj în Grecia
Doi români arestaţi pentru suspiciune de spionaj în Grecia

Doi cetățeni români, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost arestați luni după-amiază în Grecia, fiind acuzați de spionaj. Pe telefoanele lor au fost descoperite imagini cu Fortăreața Navală Salamis – cea mai mare bază a Marinei Grecești, situată în nord-estul insulei Salamis.

Potrivit presei elene, cei doi se aflau pe o ambarcațiune turistică ce naviga în strâmtoarea Nafstatmos și au fost opriți de o navă a marinei. Ulterior, aceștia au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați în baza articolului 148 din Codul Penal grec.

Poliția a anunțat că asupra românilor au fost găsite trei telefoane mobile, 4.700 de euro și 400 de dolari, toate bunurile fiind confiscate. Ambarcațiunea pe care se aflau a fost dusă la Palukia, Salamis, pentru verificarea documentelor de transport.

