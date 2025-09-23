Doi români arestați în Grecia pentru spionaj. Fotografiaseră o bază navală

Doi cetățeni români, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost arestați luni după-amiază în Grecia, fiind acuzați de spionaj. Pe telefoanele lor au fost descoperite imagini cu Fortăreața Navală Salamis – cea mai mare bază a Marinei Grecești, situată în nord-estul insulei Salamis.

Potrivit presei elene, cei doi se aflau pe o ambarcațiune turistică ce naviga în strâmtoarea Nafstatmos și au fost opriți de o navă a marinei. Ulterior, aceștia au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați în baza articolului 148 din Codul Penal grec.

Poliția a anunțat că asupra românilor au fost găsite trei telefoane mobile, 4.700 de euro și 400 de dolari, toate bunurile fiind confiscate. Ambarcațiunea pe care se aflau a fost dusă la Palukia, Salamis, pentru verificarea documentelor de transport.

